Ein gewaltiger Blitz schlug in der Nacht auf den 13. September im Zentrum von Grenchen ein, so gewaltig, dass auch gleich die Turmuhr der Eusebiuskirche stehen blieb. Einschlagpunkt des Blitzes: der Dachstock des Hotels Passage am Marktplatz, in dem sich zur Zeit des Blitzeinschlags rund 20 Personen in den ausgebuchten Hotelzimmern aufhielten. Diese konnten sich in der Folge aufgrund des ausgelösten Feueralarms ruhig aus dem Hotel begeben. Weil das Dach brannte und nicht das Parterre, gab es wenig Rauch im Haus.

Berat Dzemaili, der stellvertretende Geschäftsführer des Hotel-Restaurants, hatte zuvor noch versucht, das sich rasch ausbreitende Feuer im Dachstock mit dem Feuerlöscher zu bekämpfen. «Es war aussichtslos», berichtete er bei einem Lokaltermin am nächsten Tag.

Den Blitzeinschlag habe man als gewaltige Erschütterung durch das ganze Hotel gespürt. Als die Feuerwehr eintraf, stand der Dachstock in Vollbrand.