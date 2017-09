Anschluss an Fernwärme

Die Firma EBM aus Münchenstein nahm 2011 einen im Contracting erstellten Heizverbund in Betrieb, der zu 70% - 80% mit Holzschnitzeln betrieben wird, welche die Bürgergemeinde liefert. Damit werden die Schulhäuser I-III, die Alte Turnhalle, die Doppelturnhalle und die Schwimmhalle, das Kultur-Historische Museum sowie weitere Gebäude mit Fernwärme beliefert. Im Gemeinderat ging es nun um den Anschluss des Schulhauses IV und des Parktheaters an den Verbund.

Die Heizung des Schulhauses IV, zwei Gaskessel Baujahr 1991, wurde 2007/2008 erstmals beanstandet. Die Grenzwerte der Luftreinhalteverordnung konnten nicht mehr eingehalten werden. Die Feuerungskontrolle verfügte eine Frist bis November 2017.

Die EBM AG beabsichtigt nun den Bau einer Fernwärmeleitung, ein entsprechendes Projekt soll ausgearbeitet werden. Auch das Parktheater soll an die Fernwärmezentrale angeschlossen werden. Mit der bestehenden Gasheizung aus dem Jahr 1982 können die Grenzwerte ebenfalls nicht eingehalten werden.

Obwohl beim Schulhaus als auch beim Parktheater prüfte die Stadt die Alternative einer Gasheizung, da der jährliche Fernwärmepreis doch recht hoch ist. Vertraglich vereinbart betrug im Jahr 2011 satte 23 Rappen pro Kilowattstunde, der Schnitt bei Konkurrenz- Fernwärmelieferanten beträgt aktuell 17 Rp/kWh. Der Gaspreis hingegen betrug bei beiden Gebäuden in den letzten Jahren 5,4 Rp/kWh.

Die einmaligen Investitionskosten allerdings wären in beiden Fällen bei einer Gasheizung um einiges höher als der Anschluss an die Fernwärme, die jährliche Kostenbelastung hingegen tiefer. Die Baudirektion schlug beim Parktheater den Einbau einer neuen Gasheizung vor, das Schulhaus IV sollte an den Fernwärmeverbund angeschlossen werden.

Die Bau-, Planungs- und Umweltkommission Bapluk hingegen verlangte, dass man mit dem Contracting Partner EMB AG, mit dem ein Vertrag bis ins Jahr 2041 läuft, intensive Verhandlungen führt und auch die Bürgergemeinde mit einbezieht. Man einigte sich für die zwei Gebäude auf einen Wärmepreis von 12 Rp/kWh. Der Preis für die anderen Gebäude bleibt bestehen.

Zugleich bezahlt die Bürgergemeinde 100 000 Franken an die EBM AG, um ihr ureigenes Interesse am Deal zu unterstreichen. Der EBM wurde ausserdem zugestanden, für den Öl- und Gasbrenner in der Fernwärmezentrale, der die restlichen 20 – 30 % der Wärme liefert, bei der SWG einen Gaspreis analog dem der Stadt Grenchen als Grossbezüger zu erhalten.

Beide Kredite (225 000 Fr. netto beim Schulhaus, 156 000 Fr. beim Parktheater) wurden vom Gemeinderat einstimmig angenommen, die wiederkehrenden Kosten von 76 000 Fr. resp. 75 000 Fr. wurden zur Kenntnis genommen.