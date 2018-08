Diesen Herbst will Kurt Boner, Chef der Sozialen Dienste Oberer Leberberg (SDOL), ernst machen mit den angedachten Änderungen auf dem Sozialamt. «Wir kommen jetzt in die Phase der richtungsweisenden Entscheide», sagt Boner. Nach einer Strukturanalyse der SDOL startete im November 2017 ein Reorganisationsprojekt, das für mehr Effizienz bei der Arbeitsmarktintegration und der sozialen Integration sorgen will.

Beim SDOL soll eine Anlaufstelle geschaffen werden mit dem Namen «Info&Intake», bei der sich Personen, die um soziale und wirtschaftliche Unterstützung nachsuchen, zuerst Klärung erhalten, wie ihnen am besten geholfen ist. «Es geht darum, die Arbeitsmarktfähigkeit und den Bedarf an sozialer Integration dieser Menschen möglichst früh abzuklären, um danach die Weichen richtig zu stellen», meint Boner.

So soll vermieden werden, dass bei jedem «Neukunden» sogleich eine zeitaufwendige Abklärungsspirale in Gang kommt, während der diese Personen schon Teil des Sozialhilfesystems werden. Im Klartext: in einer Frühphase soll sichtbar werden, ob Personen überhaupt arbeiten wollen und können oder es ihnen um Mittelbeschaffung geht. «Es geht hier um den kleinen Teil der Sozialhilfebezüger, welche das System ausnützen wollen. Sie schaffen es mit Nichterscheinen zu Massnahmen, mit Ausreden oder fragwürdigen Arztzeugnissen, enorme Ressourcen zu binden, die dann für jene, die bereit sind mitzuwirken und sich zu entwickeln, nicht mehr zur Verfügung stehen», sagt Boner.

Nach jahrzehntelangen Erfahrungen im Sozialwesen glaubt Boner, dass hier der Hebel anzusetzen wäre. Geht es um Sozialhilfeleistungen, soll nicht die Geldleistung, sondern die Arbeitsmarkfähigkeit und das Gegenleistungsprinzip im Vordergrund stehen. «Statt die Höhe der Sozialhilfe zu evaluieren, stellen wir die Frage: Wie können wir ihnen behilflich sein ihr Problem zu lösen und sind sie bereit, selber etwas zur Lösung beizutragen.»

Dabei, so präzisiert Boner, will man gewährleisten, dass Menschen, die weder arbeitsmarktfähig noch in der Lage sind, Gegenleistungen zu erbringen, (weiterhin) existenzsichernde Leistungen erhalten. Man will niemand den Boden unter den Füssen wegziehen.