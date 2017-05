Der Turnverein erwartet voraussichtlich einen Millionenbeitrag von der öffentlichen Hand für ein neues Stadion: Ist das aus Ihrer Sicht nötig?

SP: Die SP begrüsst das Projekt neues Leichtathletikstadion. Mit diesem Stadion wird das Sportplatzangebot in der Stadt Grenchen um eine weitere Attraktion reicher. Wie gross der Beitrag der Stadt sein wird, ist noch offen. Bei einer finanziellen Beteiligung der Stadt, muss das Stadion für den Schulsport und auch für andere Vereine zur Verfügung stehen.

FDP: Es besteht tatsächlich Handlungsbedarf. Das Leichtathletikstadion ist ein bedeutender Bestandteil in der Sportstättenzone und das mit überregionaler Bedeutung. Ein Unterstützungsbeitrag seitens der Stadt Grenchen kann erst nach Vorliegen eines detaillierten Gesuches bestimmt werden. Insgesamt stehen wir dem Projekt wohlwollend gegenüber.

Grünliberale: Der TVG steht mit 352 Mitgliedern, 10 Abteilungen und einer über 150-jährigen Vereinsgeschichte dem FCG in nichts nach. In diesen wurde in der Vergangenheit sehr viel Geld investiert. Sport bedeutet Bewegung und Integration, bedeutet ein sinnvolles Hobby, statt «rumzuhängen». Nationale Anlässe werden möglich sein. Dem GR liegen noch keine Zahlen vor. Aber im Grundsatz unterstützt die glp einen Beitrag an den Turnverein, wohlwissend, dass die Mitglieder auch Freiwilligenarbeit leisten.

SVP: Der Turnverein blickt auf eine über 150 jährige Geschichte zurück und gehört zu Grenchen. Die SVP hatte und hat immer ein offenes Ohr für (Sport)vereine mit Jugendförderung, daher sind wir gegenüber einem Beitrag der Stadt an ein neues Stadion grundsätzlich positiv gestimmt. Jedoch müssen wir erst Vorlagen dazu haben, wo auch klar ersichtlich ist, wie und wie viel der Verein selber dazu beitragen kann und will. Eine Bruchlandung wie beim Kunstrasenprojekt der Fussballer darf nicht passieren!

CVP: Im Sinne der Sport- und Jugendförderung unterstützen wir den Bau. Die einmalige Anlage mit diversen Sportarten ist ein Gewinn und Standortvorteil zugleich und komplementiert die bereits gut ausgebaute Sportstättenzone. Die Finanzierungsfrage ist dabei sehr zentral, Subventionen vom Kanton und Sportfonds liegen bereit. Daher steht für uns eine Beteiligung durch die Stadt nicht zur Diskussion. Diese hat in den letzten Jahren immer wieder in den Aufbau und den Unterhalt der Sportstättenzone investiert.

BDP: Dass die Renovation des Stadions überfällig ist, ist für uns unbestritten. Das jetzige Stadion bietet nicht die Qualität der übrigen Grenchner Sportstätten.

Eine finanzielle Unterstützung der Stadt Grenchen halten wir für überaus sinnvoll und angebracht. Die Anlage muss aber sehr gut genutzt werden, damit möglichst viele Einwohner von Grenchen auch davon profitieren können. Es ist zudem besser, wenn die Jugend das Sportangebot nutzen kann, anstatt «rumzuhängen».

Jungfreisinnige: Die Attraktivität einer Stadt ist etwas vom Wichtigsten, was es gibt. Es lockt sowohl neue Bürger, wie auch Firmen in die Stadt, welche Grenchen wiederbeleben. In diesem Fall ist es das Ziel Sportler nach Grenchen locken zu können, und natürlich auch einen angemessenen Trainingsort für unsere bestehenden Sportler zur Verfügung stellen zu können. Mit einer entsprechenden Infrastruktur könnten zusätzlich auch nationale und vielleicht sogar internationale Wettkämpfe in Grenchen durchgeführt werden.