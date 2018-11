Der 18-jährige Joël Dittmar hat am vergangenen Wochenende den Schweizer-Meister-Titel im Kickboxen im Verband SCOS errungen. Bei den Wettkämpfen «Kickboxen mit Low-Kick» in Reinach BL obsiegte Dittmar in der Kategorie bis 67 kg. Der Final um die Plätze 1 und 2 in Reinach war der letzte Wettkampf in einer Serie von acht Turnieren, an welchen sich Dittmar bis zur Spitze durchgekämpft hatte.

Er trainiere fünf bis sechs Mal in der Woche im MTG-Club im Grenchner Ebosa-Areal, erklärt Dittmar, der zurzeit eine Lehre als Maurer bei der Firma Marti in Solothurn macht. Mit dem Kickboxen habe er vor zehn Jahren begonnen. (at.)