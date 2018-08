Am Mittwoch hat auf dem Areal des Zentrumsschulhauses das Sommerfest der Interessengemeinschaft Spielplätze Grenchen (ISG) stattgefunden. Die Kinder konnten sich an verschiedenen Posten vergnügen mit Hüpfburg, Stafettenlauf, Gschänkli-Fischen usw. Der FC Italgrenchen lud zum Toreschiessen ein und der Turnverein betrieb einen Verpflegungsstand.

Nach längerer Pause zum ersten mal wurde auch der Sprintwettbewerb um den schnellsten Grenchner und die schnellste Grenchnerin wieder durchgeführt, an dem laut Organisatorin Chantal Heusser rund 50 Jugendliche mitmachten. «Dafür, dass wir wieder frisch mit dem Anlass begonnen haben, bin ich mit dieser Beteiligung zufrieden», meinte Heusser.

Die Jugendlichen starteten je nach Jahrgang über verschiedene Distanzen (80, 60 oder 50 Meter) und kamen dabei in den Genuss der professionellen Zeitmessung von Peter Rüfli aus Lengnau (Perü Timing), der seine Ausrüstung inklusive Zielkamera zu Sonderkonditionen zur Verfügung stellte. Die Jugendlichen waren voll bei der Sache und wurden von Eltern und Freunden angefeuert. Nach geschlagener Schlacht gratulierte man sich gegenseitig zum Sieg – genau so, wie man das in den letzten Tagen bei den Vorbildern in Berlin gesehen hat. Und da man genug Startmöglichkeiten frei hatte, liessen es sich auch einige erwachsene TVG-Mitglieder nicht nehmen, wieder einmal ihre Leistungen über die Jugenddistanz 80 Meter auszutesten.

Die Ranglisten: