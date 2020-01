Grenchner Fest- und Hochzeitsmesse zieht an einen neuen Standort

Kerstin Schlup, Organisatorin der Fest- und Hochzeitsmesse, freut sich riesig auf das kommende Wochenende. Zwar seien die Vorbereitungen für die vierte Messe in der Folge ziemlich «Hardcore» gewesen, wie sie sagt. Denn sie fielen in den Dezember, einem in der Coiffeurbranche äusserst befrachteten Monat. Aber jetzt sei quasi alles bereit für den grossen Tag am kommenden Sonntag, 12. Januar.

Neuer Ort bietet mehr Platz und mehr Zeit

Die vierte Ausgabe der Fest- und Hochzeitsmesse Grenchen findet neu im Eusebiushof statt, im grossen Saal. Die letzten drei Jahre ging die Messe jeweils im Grenchner Hof über die Bühne. «Das war für alle, aber insbesondere für Robert Laski, den Wirt des Grenchner Hofs, eine stressige Angelegenheit: Er musste jeweils in der Nacht von Samstag auf Sonntag das Gourmetstübli und das Fondue-Chalet hinter dem Gasthof komplett ausräumen, damit wir am Sonntagmorgen mit dem Einrichten beginnen konnten», erklärt Kerstin Schlup.

Also entschied man sich gemeinsam, eine neue Lokalität zu suchen. Da der Grenchner Hof dem Anlass aber weiterhin treu bleibt, konnte es kein anderes Restaurant sein. «Und da Hochzeit und Kirche doch auch gut zusammenpassen, fragte ich an, ob der Eusebiushof zu mieten wäre.» Es klappte und bringt einige Vorteile mit sich: «Wir können bereits am Samstag einrichten, haben den ganzen Tag zur Verfügung, um den Saal zu dekorieren. Denn da gibt es eindeutig mehr Aufwand als im Grenchner Hof.» Und der Saal des Eusebiushofs biete auch mehr Platz, sagt Kerstin Schlup.