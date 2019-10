Zusammen eröffnete man das 29. Herbstfest «Sagra della Mostarda e del Ficodindia». Das Stadtfest, das sich über zwei Wochenenden hinzieht, ist jeweils der Kaktusfeige bzw. den daraus gewonnen süssen Produkten gewidmet. "Der Besuch der Grenchner Behörden ist uns eine grosse Ehre und eine schöne Gelegenheit", die Beziehung mit Grenchen wieder aufleben zu lassen", sagte der Bürgermeister (Sindaco) in einem Beitrag des italienioschen Portals "Video Mediterraneo". Am Stadtfest sollen nebst den kulinarischen Spezialitäten auch die lokale Kultur, Traditionen und Folklore gezeigt werden. Der Kontakt mit Grenchen wurde insbesondere zu Zeiten des inzwischen verstorbenen Sindaco Antonio Lo Presti gepflegt.

Namentlich in den 1960erJahres zogen viele Gastarbeiter aus Militello in die Region Grenchen, manche später auch wieder zurück. Daraus sind viele freundschaftliche Kontakte entstanden. «Es hiess, es seien etwa 400-500 Personen aus Militello nach Grenchen, Bettlach und Lengnau gekommen», erzählt Scheidegger nach dem Besuch. Die Delegation weilte vom Donnerstagabend bis Montagmorgen in Sizilien, wo man sowohl ein offizielles Programm in Militello und Umgebung als auch einen Tagesausflug nach Catania und zum Vulkan Ätna erleben konnte.

Farbenfroher Umzug

«Wir wurden sehr freundlich empfangen und grosszügig mit feinem italienischen Essen bewirtet», berichtet Scheidegger. An einem offiziellen Festakt am Freitagabend, an dem auch weitere Stadtpräsidenten der Region teilnahmen, wurden Geschenke ausgetauscht. So überreichte Scheidegger seinem Amtskollegen eine Plastik von Marc Reist und das Buch mit der neuen Stadtgeschichte Grenchens. Am Sonntag verfolgte man den farbenfrohen Umzug mit üppig verzierten Pferdegespannen. Militello wurde wegen seiner spätbarocken Altstadt zusammen mit Nachbarstädten ins Unesco Welterbe aufgenommen. 2013 wurde eine Strasse nach Grenchen benannt.