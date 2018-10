Während die kriegführenden Staaten im Ersten Weltkrieg Millionen von Toten zu beklagen hatten, blieb die Schweiz mehrheitlich verschont. Welches Leid aber ein gewaltsamer Tod im Krieg bedeutete, erfuhr die Grenchner Familie Flury. Ihr Sohn Walter Flury wurde vor genau 100 Jahren, am 7. Oktober 1918, von einem deutschen Jagdflieger abgeschossen.

Sohn eines Lehrers Das durch den gewaltsamen Tod eines ihrer Söhne betroffene Ehepaar war Oskar und Rosina Flury-von Arx. Oskar Flury war Lehrer gewesen. Im Vergleich mit dem Deutschen Reich werden die drei anderen Söhne des Ehepaares genannt: Dr. Max Flury in Zürich, Paul Flury (Medizinstudent in Basel) sowie der noch

minderjährige Hans Flury, Kaufmann in Grenchen.

Der im Jahr 1896 geborene Walter Flury war ein talentierter und hoffnungsvoller junger Mann. Er absolvierte das Technikum in Biel und war bei der Ballontruppe der Schweizer Armee zum Offizier aufgestiegen. Als ehemaliger Angestellter der Lastwagenfabrik Berna in Olten arbeitete er neu bei der Schweizerischen Industriegesellschaft (SIG) in Neuhausen und hatte kurz vor seinem Tod die Idee eines «federnden Fahrzeugrades ohne Gummibereifung» zum Patent angemeldet. Ausguck im Ballon Aber am 30. September 1918 wurde die Ballonpionier Kompanie 2 zum Aktivdienst in den Pruntruter Zipfel aufgeboten. Auch Leutnant Flury tat seine Pflicht und reiste in die Ajoie. Am Montag, 7. Oktober, wurde er auf die Beobachtungsstation in einem Fesselballon kommandiert. Nördlich der Ortschaft Miécourt stieg der Ballon um 9 Uhr auf eine Höhe von über 1000 Meter auf. Walter Flury musste von seiner Aussichtsplattform die Landschaft beobachten und fremde Truppenbewegungen melden. Die deutsch-französische Front verlief in der Nähe. Rund 35 Minuten später tauchten zwei deutsche Jagdflugzeuge über dem französischen Oberlarg auf und flogen der Grenze entlang Richtung Miécourt. Walter Flury meldete mit Hornstössen, dass wegen der Gefahr der beiden Maschinen – sie wurden als Flugzeuge des Typs Albatros identifiziert – der Fesselballon eingezogen werden sollte. Das hintere Jagdflugzeug befand sich über Schweizer Boden und wurde von der schweizerischen Füsilier Kompanie II/64 beschossen.

Christel Elfers Beim Piloten handelte es sich um den Unteroffizier Christel Elfers, offenbar Jahrgang 1898. Er flog in der Jagdstaffel 69, die ab September 1918 in Habsheim im Elsass stationiert war. Nach Quellen im Internet schoss er am 27. Oktober 1918 bei St. Cosman einen weiteren Fesselballon (der USA) ab. Somit erhielt er die Gefängnisstrafe wahrscheinlich nur auf Bewährung.

Die Zeit reichte nicht mehr zum vollständigen Einziehen des Fesselballons. Als sich Flury etwa 600 Meter über dem Boden befand, umkreisten die beiden Jagdflugzeuge den Ballon. Dann stiess die vordere Maschine hinunter und schoss mit dem Maschinengewehr zwei kurze Garben in den hinteren Teil des Ballons, der sofort zu brennen begann und abstürzte. Beide Flugzeuge entfernten sich dann in nördlicher Richtung. Leutnant Flury war sofort tot, seine Hände umfassten noch den Feldstecher. Der untersuchende Truppenarzt schloss nicht aus, dass er schon in der Luft durch ein Projektil in den Kopf getroffen worden war. Der Angriff auf den Fesselballon der neutralen Schweiz blieb nicht ohne Folgen. Schon am 8. Oktober wurde eine diplomatische Note nach Berlin gesandt. Darin wurde der Ablauf des Angriffs minutiös dargestellt. Es wurde auch darauf verwiesen, dass sich der Ballon eindeutig über Schweizer Gebiet befunden habe. Mit Brief vom 19. Oktober 1918 teilte der deutsche Militärattaché in der Schweiz, Busso von Bismarck (1876–1943), dem Schweizer Generalstab mit, dass der verantwortliche Pilot zu drei Monaten Gefängnis verurteilt worden sei. «Achtenswerte Kampfeslust» Bismarck beschrieb ausführlich, wie schwer die Schuld des Piloten sei. Alles ohne Angabe seines Namens und der Einheit, der er angehörte. Als strafmildernd müsse sein jugendliches Alter von kaum 20 Jahren betrachtet werden, sein bisheriges pflichtgetreues Verhalten als Soldat und Kampfflieger und der «Umstand, dass der Angeklagte durch an sich achtenswerte Kampfeslust zu seiner Verfehlung hingerissen wurde». Die Beerdigung fand zwei Tage nach dem Abschuss statt, und zwar auf dem damaligen Friedhof beim Lindenpark, wo sich heute das Jugendhaus befindet. Der Kommandant der Ballontruppe, Major Emil Messmer (1875–1942), hielt laut Grenchner Tagblatt die Grabrede. Er bezeichnete Flury als kerngesund, hübsch gewachsen, von schlanker, prächtiger Statur und mit einem freundlichen Lächeln im Gesicht. Er sei der erste Tote der eidgenössischen Ballontruppe, die im Jahr 1900 geschaffen worden sei.

Die Gedenkfeier Am Sonntag findet in Miécourt um 11 Uhr beim «Monument Flury» eine Gedenkfeier statt, zu der Romain Schaer, Maire der Gemeinde La Baroche, eingeladen hat. Teilnehmen werden Anne Froidevoix, Parlamentspräsidentin Kanton Jura, Divisionär Bernhard Müller, Kommandant Schweizer Luftwaffe und eine Delegation der Bürgergemeinde Grenchen und des Grenchner Gemeinderates.