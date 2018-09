Gegen Ende des Ersten Weltkrieges, am 7. Oktober 1918, wurde der Grenchner Ballonoffizier Walter Flury von einem deutschen Jagdpiloten in Miécourt in der Ajoie abgeschossen. Zum Gedenken an das tragische Ereignis findet am 100. Todestag, am 7. Oktober 2018, in Miécourt eine Feier statt. Eine Grenchner Delegation reist zur Kranzniederlegung.