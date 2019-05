Die Jahresrechnung 2018 der Stadt Grenchen schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 5,4 Mio. Franken ab. Dank höheren Einnahmen und Einsparungen bei den Ausgaben konnte das Budget um 7,9 Mio. Franken übertroffen werden. Im Vorjahr resultierte noch ein Verlust von einer Million Franken.

Der Gesamtaufwand fiel um 8,8 Mio. Franken tiefer aus als budgetiert. Einerseits wurden interne Verrechnungen über 7,4 Mio. Franken direkt verbucht. Andererseits wurden Nachtragskredite über 5,8 Mio. Franken bewilligt.

In der allgemeinen Verwaltung verzeichnet man fast in allen Bereichen Ausgaben unter Budget. Dies einerseits aufgrund von Neustrukturierungen innerhalb der Verwaltung, tieferen Pensen und weniger Stellenprozenten in manchen Abteilungen. In den Bereichen Bildung und Verkehr ist man über Budget, dort wurden Vorfinanzierungen von 2,5 Mio. Fr. für die Renovation des Schulhauses Kastels und 2,5 Mio. Fr. für die Umgestaltung des Bahnhofs Süd gebildet. Beide Projekte müssen allerdings noch vom Gemeinderat und der Gemeindeversammlung genehmigt werden.

Auf der Ertragsseite konnten höhere Einnahmen verbucht werden, insbesondere durch höhere Steuereinnahmen bei den Natürlichen Personen – 48,43 Mio. Fr. Budgetiert waren 43,12 Mio. Fr. «Hier muss man allerdings relativieren, dass davon rund 4 Mio. Fr. aus einmaligen Geschäftsfällen, wie beispielsweise Erbschaften, Grundstücksverkäufen, Nachbesteuerungen oder Lottogewinnen resultieren und damit keine wiederkehrenden Einnahmen darstellen», erklärte Finanzverwalter David Baumgartner. Auch ohne die Einmal-Effekte sei die Steuerentwicklung positiv zu werten, es sei eines der besten Ergebnisse der letzten 20 Jahre, so der Finanzverwalter, ohne Berücksichtigung von Steuererhöhungen oder –senkungen in diesem Zeitraum.

Tiefere Nettoinvestitionen

Bei den Juristischen Personen hingegen schliesst die Rechnung etwas schlechter ab als budgetiert: Statt der erwarteten 8,5 Millionen nahm man nur 7,02 Mio. Fr. ein. Auch dies aufgrund von Einmal-Effekten, wie Baumgartner erklärt. «Die guten Jahre 2005–2013 sind leider vorbei. Die Umsätze bei der Industrie sind zwar da, aber die Margen schrumpfen weiter.» Nach Abschreibungen und pauschalen Steueranrechnungen beträgt der Gemeindesteuerertrag netto 57,17 Mio. Fr., 6 Mio. Fr. besser als budgetiert.