Grenchen bietet Hotline für die kantonale Härtefallverordnung an

Die Stadt Grenchen bietet zur Unterstützung der Härtefallmassnahmen des Kantons ab sofort wieder eine Hotline an. «Mit dieser Massnahme will man das Gewerbe in dieser schwierigen Situation unterstützen», heisst es in einer Mitteilung der Stadt.

Die Hotline ist von Montag bis Freitag (9.00 und 11.00 Uhr) unter der Telefonnummer 032/655'66'19 erreichbar und informiert betroffene Grenchner Betriebe über die vom Kanton angebotenen Härtefallmassnahmen. Anspruch auf Finanzhilfen haben insbesondere Unternehmen in der Wertschöpfungskette der Eventbranche, Schausteller, Dienstleister der Reisebranche, Gastronomie- und Hotelleriebetriebe sowie touristische Betriebe.

«Der Kontakt mit den Gewerbetreibenden, den Wirtschaftsverbänden und den kantonalen Stellen hat gezeigt, dass bei den Betroffenen oft eine Hemmschwelle besteht, die Unterstützungsmöglichkeiten des Bundes und des Kantons zu beanspruchen», schreibt die Stadt weiter. Hier unterstütze sie neu mit einer Hotline als niederschwelliges Angebot, damit sie die vorhandenen Möglichkeiten nutzen und so die Krisensituation überstehen können.