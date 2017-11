Unter anderem weil es um einen Kredit von 3,9 Mio. für den Umbau und die Sanierung des Kocher-Büetiger Hauses ging, wollten am Abend rund 450 Personen an der Gemeindeversammlung in Büren a. A. teilnehmen - mehr als die Halle überhaupt fassen konnte. Weil man mehr Leute erwartete als sonst, wollte man die Versammlung diesmal nicht im Rathaus abhalten. Doch es nützte alles nichts. Die hochbrisanten politischen Traktanden lockten derart viel Stimmvolk in die politische Arena, dass es nach einigem hin und her hiess: Übungsabbruch.

Gemeinderatspräsident Hermann Käser bedauerte, dass es unter diesen Umständen nicht möglich sei, eine reguäre Versammlung durchzuführen, die auch allfälligen Beschwerden standhalten könnte. So wäre es beispielsweise schwierig gewesen, die Stimmen korrekt zu zählen, oder nicht Stimmberechtigte auszusondern.

Die Gemeindeversammlung findet nun am 5. Dezember um 19 Uhr in der Turnhalle statt.