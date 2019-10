Die zweite Saison der neuen Grenchner Talkshow «Ganz unger üs» startet am nächsten Mittwoch, 16. Oktober um 20 Uhr. Die beiden Gastgeber Kurt «Moos» Gilomen und Dagobert «Dago» Cahannes haben nach der Sommerpause das inhaltliche Konzept überprüft und sind zum Schluss gekommen, am erfolgreichen Konzept und «Spielort» festzuhalten. Von Oktober bis März sollen die Gesprächsrunden immer am zweiten Mittwoch des Monats jeweils um 20 Uhr die Zuschauer in der Café Bar Centro Lounge von Nourreddine Lassoued an der Bettlachstrasse 8 durchgeführt werden.

Steht und fällt mit den Gästen

«Wir hatten letztes Jahr ein glückliches Händchen mit unseren Gästen», sagt Gilomen. Denn eines ist für die beiden Gastgeber klar: Das Ganze steht und fällt mit den Gästen. «Wir suchen Gäste, die etwas zu erzählen haben, auch dazu bereit sind, Persönliches von sich preiszugeben», ergänzt Cahannes. Natürlich würden im Vorgespräch auch die Tabuthemen ausgelotet, zu denen man den jeweiligen Gästen dann auch keine Fragen stelle.

Ebenfalls wichtig seien die jeweiligen Paarungen. «Manchmal ist der eine Gast etwas gesprächiger als der andere, manchmal kennen sich die beiden Gäste aber auch und wissen über Gemeinsames aus ihrer Vergangenheit zu berichten.

Am Anfang ist es immer schwieriger