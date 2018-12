Für eine Feuerwehrübung könnte man sich wahrhaft besseres Wetter aussuchen. «Doch in der Realität müssen wir auch mit allen Verhältnissen klarkommen, in diesem Sinne ist das gar nicht schlecht», meinte Feuerwehrkommandant Thomas Maritz, der am Montagabend zusammen mit einigen Feuerwehrkollegen bei strömendem Regen und Sturmböen die grosse Feuerwehrübung vorbereitete.

Zwei schrottreife Autos wurden dazu auf der Solothurnstrasse platziert, eines davon noch mit dem Gabelstapler auf die Seite gelegt. Übungsanlage: Zwei Fahrzeuge kollidieren mit je 60 km/h frontal. Die beiden Lenker - gespielt von zwei Feuerwehrleuten - sind schwer verletzt und müssen aus den verkeilten Fahrzeugen geborgen werden.

Einige Minuten nach der «Kollision» trift das erste Feuerwehrauto ein und beginnt die Unfallstelle zu sichern. Bald danach wimmelt es auf dem Platz von Feuerwehrleuten. Jeder und jede muss wissen, was zu tun ist. Während die ersten die Kommunikation mit den «Opfern» aufnehmen, wird auf der Solothurnstrasse ein Einbahnregime mit Verkehrsregelung eingerichtet.