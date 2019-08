Seit 1932 wird auf dem Flughafen Grenchen Segelflug betrieben. Nur ein Jahr nach der Gründung des Fluglatzes wurde die Segelfluggruppe Grenchen aus der Taufe gehoben, aus der später die Segel- und Motorfluggruppe Grenchen und die Flugschule Grenchen hervorgingen. Mitte der 1950er Jahre kam die Segelfluggruppe Solothurn hinzu, weil der Flugplatz der St. Ursen-Stadt in der Nähe des Schwimmbades dem Stadtmist weichen musste. Solothurn ging seines Flugplatzes verlustig, während Grenchen einen seit Jahrzehnten immer aktiven Flugverein erhielt, in dem gleichzeitig Leistungssport und Nachwuchsförderung betrieben wird. Mit 14 Jahren erstmals allein in der Luft Einer der Novizen bei den Solothurner Segelfliegern ist Nick Stäheli mit Jahrgang 2001 aus Oberdorf. In einem Alter, in dem andere von der Mofa-Prüfung träumen, stieg er zum ersten Mal in ein Segelflugzeug. Am Doppelsteuer mit den Fluglehrern lernte er die Grundlagen des Fliegens. Mit 14 Jahren, dem gesetzlichen Mindestalter, absolvierte er jenen Flug, der in jedem Pilotenleben immer in lebhafter Erinnerung bleibt: Zum ersten Mal ganz alleine an Bord vom Start bis zur Landung.

Sportstadt Grenchen In unserer Serie «Sportstadt Grenchen» stellen wir Personen und ihre bevorzugte Sportart vor. Sie berichten, wie sie zu diesem Sport gefunden haben, was ihnen daran gefällt und was es dafür an Voraussetzungen und Ausrüstung braucht. Die Sportlerinnen und Sportler sprechen über ihre Ambitionen und stellen den Verein vor, in dem sie aktiv sind. (at.) Heute: Mit Nachwuchs-Segelflieger Nick Stäheli in der Luft

Zwei Jahre später, wiederum zum frühsten möglichen Zeitpunkt mit 16 Jahren, legte er die praktische Segelflugprüfung ab. Unterstützung fand er dabei bei seinen Eltern. Vater Andreas Stäheli liebäugelt auch mit einer Fluglizenz, hat sie aber bis jetzt noch nicht verwirklichen können. Gehörige Portion Theorie gehört dazu Dazwischen lag das Büffeln der Theorie. «Das war hart und aufwendig», sagt der Gymnasiast, der an der Kantonsschule Solothurn das Profil Wirtschaft und Recht belegt und im Maturajahr steht. «Jeweils am Samstagmorgen hatten wir Kurs mit den Fluglehrern, aber ich habe vor allem viel im Selbststudium erledigt.» Fächer gibt es deren viele, zum Beispiel Luftrecht, allgemeine Flugzeugkenntnis, Flugplanung, menschliches Leistungsvermögen und Meteo, um nur einige zu nennen. Wer einmal die Prüfung abgelegt hat, darf zwar das Flugzeug eigenständig steuern. Als Jungpilot steht man aber erst am Fuss eines Erfahrungsberges, den es noch zu erklimmen gilt. Beim Segelflug hat man nie ausgelernt. Denn dieser Sport bedeutet nicht, dass man ein wenig am Grenchenberg und der Hasenmatt herumkurvt. Gefragt sind weite Strecken, die mit möglichst hohem Tempo absolviert werden. Letztlich kann man als Pilotin und Pilot an nationalen und internationalen Wettbewerben oder am Online-Contest (siehe Kasten) teilnehmen.

Online Contest Die Segelflieger haben ein Internet-Werkzeug, mit dem auf internationaler Ebene Wettbewerbe bestritten werden. Die Pilotinnen und Piloten können ihre Flüge hochladen, die dann mit einem Punktesystem bewertet werden. Fans des Segelflugsports können die Szene zu Hause am Computer bestens mitverfolgen. So lassen sich unter anderem die einzelnen Flüge der Piloten mit allen Daten und der Karte einsehen. Kurt Uebersax hat beispielsweise nach unserer Fotoaufnahme im vergangenen Juli mit seinem Discus 2 einen Flug über 168.6 km absolviert. Der Online-Contest, den es seit 1999 gibt und von deutschen Segelflugsportlern entwickelt wurde, spornt zudem den Wettbewerb unter den Vereinen an, denn es gibt auch eine Rangliste über die verschiedenen Segelfluggruppen. (pbg) Webseite des Contest: www.onlinecontest.org