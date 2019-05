Ein schöner Frühlingstag kündigt sich an, wie meistens in den letzten Jahren an der Swatch Group GV in Grenchen. ETA-Uhrmacherlehrlinge stehen an den Bahnhöfen und weisen den per Zug eintreffenden Aktionären den Weg. Mit mehreren Gelenkbussen fährt der BGU zwischen den Bahnhöfen, dem Parkplatz auf der Staadstrasse und dem Velodrome hin und her. Aber manche gehen nach einer langen Zugfahrt auch gern die paar Minuten zu Fuss. Ein älterer Herr aus der Region Bern erklärt, er sei mit dem Linienbus gekommen. «Ich musste nur einmal umsteigen in Büren und habe hier eine Haltestelle direkt vor dem Velodrome», lässt der praktisch veranlagte Senior wissen.