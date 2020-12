Fehler von Personalamt-Leiterin und Polizeikommandant — personell hat «Fall Spahr» aber keine Konsequenzen

Adrian Spahr wurde im Frühjahr 2020 als Polizist angestellt und der Vertrag dann kurz vor Stellenantritt wieder aufgelöst. Der Grund: Ein laufendes Verfahrens gegen den Lengnauer SVP-Jungpolitiker wegen Rassendiskriminierung. Weder der Polizeikommandant noch die Personalchefin der Stadt wollen davon gewusst haben.

Die daraufhin beim Solothurner Gaston Barth, ehemaliger Personalchef und Chef Rechtsdienst der Stadt Solothurn, in Auftrag gegebene Untersuchung zum «Fall Spahr» ist nun abgeschlossen. Am Mittwoch nahm die Gemeinderatskommission den Bericht zur Kenntnis. Die Untersuchung habe ergeben, dass beim Auswahlverfahren Fehler begangen wurden, wie die Stadtkanzlei Grenchen am Donnerstag mitteilt.

Die beiden im Anstellungsverfahren involvierten Abteilungsleitenden (die Leiterin Personalamt und der Kommandant der Stadtpolizei) hätten Kenntnis davon gehabt, dass zu diesem Zeitpunkt gegen Adrian Spahr ein hängiges Strafverfahren wegen Diskriminierung bestanden habe. «Trotzdem wurde dieser heikle Punkt, insbesondere der konkrete Stand des Strafverfahrens, aber auch die Haltung des Bewerbers, von beiden nicht näher abgeklärt, obwohl man sich einig war, dies noch zu tun.»