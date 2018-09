Die ETA in ihrer der heutigen Form entstand erst 1984 durch die Fusionen der Asuag und SSIH zur SMH. Doch natürlich ist die Firma auch in Grenchen viel älter. Hier ist sie mit dem klingenden Namen Eterna verbunden. 1932 wurde unter dem damaligen Geschäftsführer Theodor Schild das Unternehmen in zwei separate Aktiengesellschaften aufgeteilt: ETA SA für die Rohwerke-Fabrikation (für Eigenbedarf, aber auch für Dritte) und Eterna SA für Fertiguhren-Herstellung. Während nach der Uhrenkrise der 1970er-Jahre sich die ETA als eigenständige Innovatorin und Entwicklerin des Plastikuhr-Blockbusters Swatch prächtig erholte, war die stolze Eterna danach nur noch der Schatten ihrer selbst. Kürzlich ging sie sogar kurzzeitig in Konkurs. Die chinesischen Besitzer sprachen gegenüber der «NZZ» von einem «Irrtum».

So fragt man sich in Grenchen zuerst einmal, wie es möglich ist, das 225-Jahre-Jubiläum zu feiern, wo doch die Uhrenindustrie das Bauerndorf im Leberberg erst 1856 erreichte. Die Antwort liegt in den Wurzeln von Teilen der ETA, die unter anderem bis zum 1793 gegründeten Uhrmacheratelier in Fontainemelon zurückreichen, welches später in der berühmten Ebauches SA aufging (siehe unten).

Dies überrascht an sich nicht, gibt sich die Firma doch generell den Medien gegenüber sehr zugeknöpft. Für Anfragen wird in der Regel an die Bieler Swatch-Zentrale verwiesen. Aus Anlass des Jubiläums beantwortete die Public-Relations-Abteilung immerhin einige Fragen dieser Zeitung – wenn auch nicht immer ganz erschöpfend.

Produktionsstätten hat die ETA. Alle sind in der Schweiz. Allein acht Werke sind in Grenchen und eines in Bettlach.

Die ETA hingegen war so erfolgreich, dass ihr Leuchtturmprodukt Swatch dem Konzern 1998 den Namen gab. Heute ist die ETA mit Hauptsitz in Grenchen und weiteren Produktionswerken im Tessin, Wallis und im Jura die «Motorenfabrik» für die Swatch-Group-Marken schlechthin. Technische Neuentwicklungen werden zuerst inhouse vermarktet, nach einiger Zeit aber auch Drittherstellern zur Verfügung gestellt, zumindest im Quarzuhrenbereich.

ETA-Uhrwerke zählen mithin zu den besten der Welt und das Unternehmen hat vor allem industrielle Potenz entwickelt, sodass in gewissen Segmenten die Schweizer Uhrenindustrie von ihren Produkten abhängig geworden ist. Es kam während des letzten Uhrenbooms sogar so weit, dass die Wettbewerbskommission einschreiten musste, so erdrückend war der industrielle Vorsprung der ETA auf dem Markt für mechanische Uhrwerke. Denn natürlich wollte man zuerst einmal die eigenen Marken beliefern.

Ebenso wenig will die ETA anlässlich ihres Jubiläums ihre Firmenarchive öffnen. Bekanntlich besitzt sie eine grössere interne Sammlung an Dokumenten und Gegenständen aus der reichhaltigen Firmengeschichte, in Grenchen bei Insidern unter dem Begriff ETA-Museum bekannt. «Unsere Projekte zur historischen Aufwertung sind für unsere Mitarbeitenden bestimmt», heisst es dazu. Auf die Frage, ob man im Jubiläumsjahr vielleicht ein paar Leihgaben ans städtische Museum machen könnte, zeigt man sich immerhin offen. Man entscheide von Fall zu Fall.

In Grenchen hat die ETA in den letzten Jahren Dutzende Millionen investiert. 2013 war man auf die damals neu eröffnete Zifferblattfabrik an der Flughafenstrasse so stolz, dass erstmals die Medien in eine ETA-Fabrik eingelassen wurden. Eine ähnlich moderne Fabrik wurde im jurassischen Boncourt eröffnet. Dort werden Uhren sogar erstmals gänzlich von Robotern zusammengebaut.

Angesprochen auf diesen Umstand, macht aber auch die ETA auf Understatement: «Dank der ausgezeichneten Ergebnisse der Marken von Swatch Group wurden unsere Kapazitäten sehr stark beansprucht, sowohl in der Produktion wie in der Entwicklung.» Punkt. Dass es in der Uhrenindustrie wieder brummt, kann man derweil an den Schichten sehen, das heisst beispielsweise, wie hell das Werk 1 nachts den Marktplatz beleuchtet. Ferner werden Lehrlinge per Inserat gesucht und sogar zu einem Informationsanlass eingeladen. Die Lehrlingswerkstatt am Feldrain gehört zu den am besten ausgestatteten weit und breit.

Auch über das Verhältnis der ETA zur Stadt ist wenig bekannt. Konzernweit ist Grenchen wieder vermehrt auf dem Radar, seit die Swatch Group ihre Aktionärsversammlung im Tissot Velodrome durchführt. Ob dies aber so bleibt, ist offen, insbesondere da zurzeit mondäne Firmengebäude in Biel errichtet werden. Ein spannungsvolles Thema im Verkehr mit der Stadt Grenchen sind sodann die knappen Parkplätze für die ETA-Mitarbeiter bzw. der Landverschleiss mitunter an bester Lage durch diesen Parkraum. Die ETA hat zudem beträchtliche Landreserven in der Industriezone und zeigt sich auch da wenig flexibel gegenüber der Stadt. Sie bot bisher keine Hand für Abtauschgeschäfte.