Der Mann, welcher am Freitag schwer verletzt in einem Einfamilienhaus in Rüti bei Büren aufgefunden worden und gleichentags im Spital verstorben war, konnte identifiziert werden. Es handelt sich um einen 68-jährigen Schweizer aus dem Kanton Bern.

Wie die Untersuchungen am Institut für Rechtsmedizin der Universität Bern weiter ergaben, verstarb der Mann an den Folgen einer Schussverletzung. Die Frau wurde ebenfalls durch eine Schussabgabe verletzt. Sie befindet sich nach wie vor in Spitalpflege, jedoch nicht mehr in kritischem Zustand.

Die Ermittlungen zum Hergang der Ereignisse sind unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland weiterhin im Gang.