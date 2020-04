Entlang der Hot Spots: Mit der Stadtpolizei auf Corona-Streife

Es ist 14 Uhr. Im Einsatzfahrzeug der Stadtpolizei Grenchen läuft das Radio, ab und zu kommt eine Meldung über Funk, die an andere Einsatzkräfte adressiert ist. Die beiden Polizeibeamten Marco Regolo und Marc Kohler haben eben ihre Schicht begonnen. Bis tags zuvor fuhr man noch gemeinsame Patrouillen mit der Kantonspolizei, doch im Zeichen der Coronakrise wurden das vorerst ausgesetzt. Ein neuer Dienstplan stellt sicher, dass immer dieselben drei Beamten zusammenarbeiten und es keine weitere Durchmischung gibt. So kann man sicherstellen, dass im Fall einer Infektion eines Beamten nicht gleich der ganze Posten gefährdet wäre und in Quarantäne geschickt werden müsste.

Das Dienstfahrzeug wird in der Marktstrasse abgestellt und es geht zu Fuss in Richtung Marktplatz weiter. «Wir sehen uns auf unserer Tour immer die Hot Spots an», sagt Marc Regolo. Von der Alkiszene rund um die neuen Baumkübel vor der Drogerie Arnold sind gerademal zwei Leute da. Der Eine, ein älterer Typ mit langen, graugelben Haaren und vernarbtem Gesicht, scherzt mit den Beamten: «Abstand halten, auch ihr, ihr seid viel zu nahe beieinander!» Die Beamten nehmens mit Humor und kontern: «Immer schön desinfizieren, gell» – man kennt sich.

Eine Tour durch den Denner am Marktplatz zeigt, auch hier ist nicht viel los, keine drei Leute sind im Laden. «Ihr müsst gegen Abend nochmals vorbeischauen, da sieht es ganz anders aus», sagt die Frau an der Kasse.

Am Busbahnhof warten einige Leute auf ihren Bus, vor einem Take away weiter unten stehen vier jüngere Personen. Aber nirgendwo stehen oder sitzen mehr als fünf Leute beisammen, und die, die man antrifft, halten Abstand. Denn genau darum geht es momentan in erster Linie: Auch die Stadtpolizei Grenchen muss sicherstellen, dass die Anordnungen des Bundesrates eingehalten werden. Und die beiden Beamten haben da schon einige Erfahrungen gemacht in der letzten Woche. «Die meisten Leute, mehr als 90 %, halten sich an die Anordnungen. Aber es gibt eben auch die anderen», sagt Kohler, der sich am Wochenende zuvor auf einer gemeinsamen Patrouille mit der Kapo ein regelrechtes Katz-und-Maus Spiel mit mehreren Gruppen Jugendlicher – bis 16 Personen – geliefert hatte. Allerdings nicht in Grenchen. «Es gibt Junge, die sehen das nicht ein, sind beratungsresistent. Sie sagen, mir geht es ja gut und wenn ich mich anstecke, dann ist es nicht schlimm. Weiter denken sie nicht.»

Die Kontrollfahrt führt zum nächsten Hotspot, der Lindenstrasse. Hier haben sich in den letzten Tagen immer etliche Junge getroffen und sich auf die Treppe zur Schulbibliothek oder vor dem Lindenhaus getroffen. Doch jetzt drückt sich nur ein Jugendlicher auf dem Lehrerparkplatz neben der Alten Turnhalle herum. Rund um die Stadtbibliothek wurde eine Absperrung aufgestellt. «Es ist auch nicht einfach, den jungen Leuten den Ernst der Sache zu erklären, wenn sie zusammenhocken und draussen eine Shisha rauchen, alle noch am selben Schlauch ziehen.» Es gebe aber auch positive Beispiele, erzählt Kohler. So sei er vor ein paar Tagen einer Gruppe Jugendlicher begegnet, vier Stück, die hätten sich auf Steinmäuerchen gesetzt, alle im Abstand von 3-4 Metern zueinander und hätten so den Abend verbracht.

Nächste Station ist der Südbahnhof. Auch hier: wenig los. Am Radio werden die Verkehrsmeldungen verlesen, es ist 15 Uhr. Eine einzige Meldung. «Unglaublich, und das an einem Tag, wo normalerweise sämtliche Schweizer Autobahnen verstopft sind», entfährt es dem einen Beamten.

Im Coop machen Regolo und Kohler eine kurze Inspektion. Jemand hatte sich telefonisch darüber beschwert, dass hier noch Non-Food-Artikel zu kaufen seien und die beiden Polizisten wollen kontrollieren, inwieweit der Grossverteiler nun die Dinge abgetrennt hat, die nicht zu den Gütern des täglichen Bedarfs gehören, wie es in der bundesrätlichen Verordnung heisst. Später, beim Besuch des nächsten Grossverteilers, der Migros, wird das Dilemma offenkundig, das viele Leute verärgert: Irgendwie scheint nicht ganz klar, was als «Güter des täglichen Bedarfs» gilt und was nicht. Im einen Laden sind gewisse Dinge, wie zum Beispiel Neonröhren, im abgesperrten Bereich, im anderen kann man sie noch kaufen (siehe auch separater Artikel).