Diese führte übrigens auch zu neuen Terminologien, zur Neubewertung der Bilanzpositionen mit einer Aufwertung um 4,182 Mio. Fr. – und zu einer um 40 Seiten gewachsenen Jahresrechnung. «Ob diese dicken Unterlagen wirklich bürgerfreundlicher sind, wie behauptet wird, wage ich zu bezweifeln», meinte Leibundgut zu diesem Aspekt.

In zeitlicher Hinsicht Haupttraktandum der Gemeinderatssitzung vom Dienstag war eine weitere Aussprache zum Thema Erlass von Kehricht-Grundgebühren. Laut Ronald Staub, Präsident der Bau- und Infrastrukturkommission (BIK) , ging es darum, klare und einheitliche Kriterien einzuführen. Verschiedene (Domizil-)Firmen hatten sich in letzter Zeit mit Beschwerden gegen die Grundgebühr von 180 Fr. gewehrt, was jedes Mal zu Diskussionen führte. Einerseits sollte die Baukommission künftig Beschwerden behandeln, anderseits sollen künftig alle Firmen eine Gebühr schulden, wenn sie im Handels- und Telefonregister eingetragen sind und «gewerbeähnliche Leistungen» anbieten.

Knifflige Kriterien

Während man beim ersten Kriterium relativ rasch einig war, dass die BIK nicht Beschwerden zu den von ihr verschickten Rechnungen entscheiden kann, also die Kompetenz beim Gemeinderat verbleiben soll, entspann sich eine lange und teilweise auch emotionale Diskussion über die neuen Kriterien. Während sie Präsidentin Barbara Leibundgut klar erschienen («Jeder, der in Bettlach eine Firma gründet, verfolgt irgendwie eine gewerbliche Absicht») wurde dies von Leonz Walker rundum bestritten. «Beim Begriff gewerbeähnliche Leistung bin ich so klug als zuvor. Warum entscheidet man nicht einfach nach gesundem Menschenverstand?»