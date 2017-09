In der neuen Sonderausstellung «Unruhige Zeiten» setzt sich das Kultur-Historische Museum mit den diversen Krisen in der Uhrenindustrie auseinander. An der gut besuchten Vernissage erhellte Wirtschaftshistoriker Bruno Bohlhalter die Hintergründe der Krise in den 1970er-Jahren. Das Thema habe die Verantwortlichen des Museums schon seit einiger Zeit beschäftigt, erklärten Stiftungsratspräsident Lukas Walter und Museumsleiterin Angela Kummer. Es bedürfe allerdings einer gewissen Distanz, um die Geschehnisse richtig einzuordnen. In jüngster Zeit haben Forschung und Publikationen nun die wissenschaftliche Grundlage zur Ausstellung geschaffen.

Das Warten hat sich gelohnt. Den Ausstellungsmachern ist es gelungen, ein ziemlich komplexes Thema und seine Auswirkungen auf die Menschen anschaulich darzustellen.

Knappe und prägnante Texte führen den Besucher durch die Thematik, beleuchten, wie es zu diesen verschiedenen Krisen hatte kommen können oder gar müssen, werfen aber auch ein Licht auf die damit verbundenen gesellschaftlichen Veränderungen. So wird das Gewerbe angesprochen, die Arbeiterkonflikte, aber auch die Tatsache, dass die Stadt Grenchen schon früh mit Arbeitslosen-Projekten versuchte, die Not zu lindern, und damit auch das Stadtbild veränderte. So gehen zum Beispiel der Marktplatz, die Anfänge des Flughafens, die Bergstrasse oder auch der Lindenpark (ehemaliger Friedhof) auf solche Massnahmen zurück, ebenso wie verschiedene Kunstwerke im öffentlichen Raum.