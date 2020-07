Eine Wissenschaft: So funktioniert die neue Sprinkleranlage im Fussballstadion

Am Mittwoch wurde die neue Bewässerungsanlage im Brühl der Öffentlichkeit und den Verantwortlichen der Stadt und des FC Grenchen 15 vorgestellt und «offiziell» in Betrieb genommen. Patrick Nyffenegger, Chef von Stadtgrün Grenchen, das für den Unterhalt aller zehn Fussballfelder verantwortlich ist, erklärte den Anwesenden das Prinzip der neuen Anlage. Wie sich bei der Präsentation herausstellte, geht es dabei um wesentlich mehr, als einfach den Hahn aufzudrehen und das Wasser laufen zu lassen.

Das Grenchner Fussballstadion Brühl wurde in den Sechzigerjahren für Grösseres konzipiert: Mit (damals angegebenen) 10'000 Plätzen erfüllte es die Voraussetzungen für Nationale und Internationale Spiele der höchsten Ligen. Zum Vergleich: Das verhältnismässig neue Stadion in Thun fasst 6000 Zuschauer.

Fussballplätze gehören alle der Stadt Grenchen

Eines der wichtigsten Merkmale eines guten Fussballstadions oder -platzes ist der Rasen. In Grenchen war das bis anhin in manchen Jahren ein Problem. Hin und wieder traten auch Interessenskonflikte in den Vordergrund und liessen das Wesentliche vergessen. Erinnern wir uns nur an das «Gschtürm», das es vor ein paar Jahren gab, als die Verantwortlichen des Uhrencups verlangten, ein Juniorenturnier nicht im Stadion durchzuführen, weil sonst der Rasen leide. Die Kontrahenten in der Sache prügelten sich ihre Argumente mit einer unvergleichlichen Sturheit um die Ohren, der Leidtragende war am Schluss der damalige Chef der Stadtgärtnerei und Vorgänger Nyffeneggers.

In den Folgejahren war der Rasen in einem desolaten Zustand – besonders im Hitzesommer 2018 – weil man mit der Bewässerung schlicht nicht genügend Wasser auf den Platz bringen konnte. Nyffenegger zeigte den Anwesenden die Karren mit den grossen Schlauchrollen, die jedes Mal auf den Platz gefahren werden mussten. Anschliessend mussten die beiden Mitarbeiter von Stadtgrün, Manfred Nussbaum und Patrick Peter, den Rasen aktiv bewässern, das heisst die Schläuche immer wieder neu verlegen, um so den ganzen Platz bewässern zu können. Um vergleichsweise dieselbe Menge Wasser auf den Platz zu bringen, wie das jetzt mit dem neuen System möglich ist, hätte man die Bewässerung jedes Mal 20 Stunden laufen lassen müssen.