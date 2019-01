1.5 Millionen Klicks auf dem Video, 21'000 Mal geteilt. Das Video von 30 Wildschweinen auf einer Quartierstrasse auf dem Profil von Eric Schulthess geht ab wie eine Rakete. «Unsere neuen Nachbarn. Our new neighbours» steht über dem am 7. Januar um 13.16 Uhr geposteten Videobeitrag.

Ein Grenchner, der die Wildschweine als Nachbarn bezeichnet? Das deutet daraufhin, dass kürzlich in der Uhrenstadt – oder zumindest am Rande – eine grosse Rotte durchmarschiert ist.