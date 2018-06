Die Polizisten staunen. Noch nie sei es ihm passiert, dass jemand bei einer Kontrolle einfach davonfahre, sagt später einer von ihnen. Sie fahren der Frau mit Blaulicht nach. Sie hält nochmals an. Was von jetzt an passiert, ist weder für den Staatsanwalt, noch für das Gericht, das sich später damit befasst, rekonstruierbar. Es steht Aussage gegen Aussage.

Sie sagt, sie sei ruhig geblieben. Nur auf den Posten will sie nicht mitkommen, obwohl das die Polizisten fordern. Sie sieht keinen Grund dafür. Weil sie nicht folgte, habe man sie hart angefasst und ins Polizeiauto verfrachtet, sagt sie.

Die Polizisten dagegen sehen – nach ihren Aussagen jedenfalls – keine ruhige Frau vor sich. Sie habe wild gestikuliert, sei renitent gewesen, halten sie später fest. Und sie schien ihnen erst noch verwirrt und aufgebracht. Sie wenden den Polizeigriff an, als die Frau auch bei der zweiten Kontrolle davonfahren will. Die Frau wehrt sich und tritt dabei offenbar einem Polizisten in die Kniekehle. Sagen zumindest die Gesetzeshüter.

Flecken am Arm und ein kaputtes Shirt

Eindeutig ist: Am Ende wird die Frau ins Auto gedrückt. Und auf dem Polizeiposten kommt es wieder zu Körperkontakt zwischen Polizist und Autofahrerin. Denn die Frau will nicht aussteigen, tritt gegen die Sitze des Polizeiautos. Da packt sie ein Polizist am Arm. Ihr Shirt geht kaputt. Der Arzt stellt Hämatome fest. Nach rund einer Stunde kann sie den Posten verlassen. Warum sie dort war, weiss sie nicht. «Zum Zwecke einer Überprüfung der Fahrfähigkeit» sei sie auf den Posten gebracht worden, sagen die Polizisten. Doch auf dem Posten ist laut Staatsanwalt nichts getan worden, das die Fahrunfähigkeit irgendwie untersucht hätte.