Seit November 2016 ist der geplante Spielplatz «Auti Rossweid» ein Dauerthema in Bettlach. Denn das Geschäft polarisiert. Dies zeigte sich auch dadurch, dass nach dem Traktandum mehrere Personen die Mehrzweckhalle wieder verliessen und die Anzahl Stimmberechtigten neu ausgezählt werden musste.

245 Personen zog es aufgrund der Abstimmung zum Realisierungskredit an die Budgetgemeindeversammlung. Zur Erinnerung: Im März legte der Gemeinderat ein Kostendach für die Einwohnergemeinde von 200'000 Fr. fest. Die Kosten des Vorprojektes belaufen sich brutto auf 280'000 Franken mit prognostizierten Sponsoringbeiträgen von 70'000 Fr. sowie einem Beitrag von 10'000 Fr. aus dem Max-Müller-Fonds. Die jährlich wiederkehrenden Kosten machen voraussichtlich weitere 10'000 Fr. aus.

Gabriela Mathys, Kassiererin des Vereins «Spielplatz Bettlach», präsentierte den bisherigen Erfolg des Vereins bei der Sponsoring-Beschaffung: 67'140 Franken. Die Projektbefürworter zollten diesem Umstand mit tosendem Applaus Respekt. Nicht nur sei man überzeugt die 70'000 Fr. zusammenzubekommen, so Mathys weiter, der Verein hofft auf weitere Spenden, damit der Gemeindebeitrag tiefer wird.

Antrag auf Nichteintreten

Dennoch beantragte Stefan Ruchti Nichteintreten auf das Geschäft. Denn die düstere finanzielle Lage der Gemeinde lasse ein solches Projekt nicht zu. So belaufe sich der Selbstfinanzierungsgrad auf gerade noch magere sieben Prozent. Zudem zweifelt Ruchti die jährlich wiederkehrenden Kosten von 10'000 Fr. an und geht stattdessen von mehr als 20'000 Fr. aus. Dies, da noch zu viele Fragen offen seien. So sei etwa auch das Konzept zur Aufsicht und Kontrolle noch nicht ausgereift. «Ich finde es schade, dass jetzt versucht wird dieses Projekt, das eigentlich eine gute Sache ist, unter Zeitdruck durchzudrücken», so Ruchti.