Ein zusätzliches Impfzentrum für die Bevölkerung der Region Grenchen ist für die Regierung kein Thema

Es handelt sich bei diesem Pilot um die Grenchner Hausarztpraxis von Marcel Tièche, die an einem Samstag einen grossangelegten Versuch unternommen hatte und laut Angabe der Bettlacher Gemeindepräsidentin Barbara Leibundgut an die Grenzen des Machbaren gelangt sei. Sie war vor Ort eingeladen worden und meinte auf Anfrage, dass insbesondere im logistischen Bereich eine Hausarztpraxis für grossangelegte Impfungen mit vielen Leute ungeeignet sei. Jede frisch geimpfte Person muss nämlich eine Viertelstunde zur Überwachung vor Ort bleiben, und dafür fehle in einer normalen Praxis schlicht der Platz, auch wenn alle Masken trügen, aber trotzdem die Abstände einhalten wollten.

Zur Erinnerung: Der Kommandant des Zivilschutzes, Markus Böhi, hatte in Zusammenarbeit mit verschiedenen Dienststellen und den Behörden der Stadt ein Konzept für ein Impfzentrum in der Zivilschutzanlage unterhalb des Sunneparks erstellt. Bei dieser kantonalen Zivilschutzanlage handelt es sich um ein ehemaliges Not-Spital von beträchtlicher Grösse und zum Teil bestehender Infrastruktur, das zwischenzeitlich auch als Asylbewerber-Unterkunft genutzt wurde. Mit grossem Parkplatz, einfacher Zufahrt, Anbindung an den BGU, der das gesamte Einzugsgebiet abdeckt. Dort hätte man, so erklärt Grenchens Stadtpräsident François Scheidegger, die Möglichkeit, ein Impfzentrum mit wenig Aufwand aufzubauen, das auch von Hausärzten genutzt werden könnte. Und laut Barbara Leibundgut hätten sich bereits jetzt viele freiwillige Fachpersonen aus dem Gesundheitswesen, pensionierte Ärzte etc. gemeldet, die bereit wären, bei den Impfungen zu helfen.

Hintergrund der Idee ist die Tatsache, dass der Covid-19 Impfstoff «Comirnaty» von Pfizer/BioNTech bei minus 70 oder kühler transportiert und dann vor Ort aufgetaut, verdünnt und verarbeitet, sprich verimpft werden muss. Diese Anforderungen übersteigen die Möglichkeiten in Hausarztpraxen. Der Covid-19 Impfstoff von Moderna hingegen ist für Hausarztpraxen geeignet. Der Kanton Zürich beispielsweise hat diese Woche in 6000 Hausarztpraxen begonnen, den Impfwilligen diesen Impfstoff zu impfen und verwendet in den kantonalen Impfzentren nur den Pfizer/BioNTech-Impfstoff, weil dort die Möglichkeiten zur Verarbeitung vorhanden sind.

Der Kanton Solothurn hingegen verimpft in seinen Impfzentren beide Impfstoffe, mit der Begründung, nicht genügend Impfstoffe für die in den Impfzentren angemeldeten Risikopatienten Ü-75 zu haben. Die Hausärzte gehen vorerst leer aus.