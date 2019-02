Die Seeländer Theaterbühne steckt in den Proben zu ihrem neuen Stück. Die Komödie wird am 22. und 23. Februar in Oberwil und am 8. und 9. März in Rüti zu sehen sein. «Unsere Theater-Saison ist im vollen Gang», schreibt die Theaterbühne in einer Mitteilung zu ihrem neuen, wie immer humorvollen Stück. Es heisst «En fascht perfekte Ehemaa» und ist ein Dreiakter. «Mit der Komödie von Jennifer Hülser erwartet Sie ein turbulenter und lustiger Theaterabend», so das Ensemble.

Es ist nicht selbstverständlich, dass eine kleine Truppe es schafft, seit 24 Jahren erfolgreich Theater zu machen. Hierzu braucht es Zusammenhalt und Ausdauer und vor allem immer wieder neue Motivation, um das Publikum zu unterhalten. «Genau diese Freude am Schauspiel und die gute, familiäre Zusammenarbeit der Mitglieder haben uns diese Zeit ermöglicht», erklärt Präsidentin Franziska Beck aus Lengnau.