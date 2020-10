Ein Spital (fast) allein auf weiter Flur

In unserer Artikelserie mit historischen Ansichten aus Grenchen aus den 1950er-Jahren darf das Spital nicht fehlen. Mit einer Einlage von 100'000 Franken der Ebauches SA wurde 1942 die Stiftung Spitalfonds Grenchen ins Leben gerufen. Diesem Beispiel folgend, unterschrieben rund 40 Firmen aus Grenchen und benachbarten Gemeinden den Stiftungsvertrag, der am 1. Januar 1943 in Kraft trat.