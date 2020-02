Ein Moment der Ruhe auf dem Stierenberg

Wer seinen Schritt vom Restaurant Stierenberg zum Lachenweg lenkt, der in Richtung Nordosten über die Weide führt, geht bald einmal am Haus des Jagdvereins «Auerhahn Grenchen» vorbei. Bevor links der Chäsweg abzweigt, auf dem man zum Fuchsboden und von dort zum Untergrenchenberg kommt, steht mitten in der Weide eine breite Sitzbank, gebaut in der in Grenchen üblichen Art aus Holzstämmen. Sie befindet sich auf rund 1100 m ü. M.

Spektakuläre Aussicht über dem Nebelmeer

Die Bank ist dem Verein Vogel- und Naturschutz Grenchen gewidmet, der 2005 aus dem bereits im 19. Jahrhundert gegründeten Ornithologischen Verein heraus verselbstständigt wurde.

Ein Moment der Ruhe ist hier gleichzeitig eine Augenweide, eine Orgie der Aussicht. Der Blick geht über die Bergstrasse hinweg auf den unteren Teil der Weide. Über dem Waldrand kränzen sich die Gipfel der Alpen. Gerade voraus die drei grossen Bekannten des Berner Oberlandes mit Eiger, Mönch und Jungfrau. Rechts endet der Blick bei den Savoyer Alpen, links irgendwo weit in der Ostschweiz.

Startplatz der Segelflug-Pioniere

Der Hochnebel deckt das ganze Mittelland zu, nur der Turm des Bantigers guckt heraus. Man könnte sich in ein Boot setzen und hinüber zu den Alpen fahren. Aus dem Nebel sind die Geräusche der Stadt Grenchen zu hören.

Es ist früher Nachmittag. Die Kirchenglocken rufen zum letzten Geleit für einen lieben Menschen. Auf dem Flughafen ist ein Standlauf zu hören, die Flugzeugmechaniker machen offenbar einen Motorencheck.