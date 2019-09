Die Übergabe des Fahrrades an Oberbürgermeister Steffen Hertwig erfolgte am Neckarsulmer "Ganzhornfest", einem Traditionsanlass der Vereine in Grenchens Deutscher Partnerstadt. Dieses fand am vergangenen Wochenende zum 40. Mal statt.

Da Neckarsulm unter anderem ein Zweiradmuseum hat, drängte sich diese Festgabe der Grenchner Delegation nahezu auf. Die Produkte der Grenchner HiTech-Zweiradschmiede geniessen Weltruf. Im Zweiradmuseum soll das Grenchner Rennvelo jetzt ausgestellt werden.

Oberbürgermeister Steffen Hertwig und seine Gattin weilten diesen Sommer in Grenchen und nahmen unter anderem an der Eröffnung der neuen Grenchner Stadtbibliothek teil. (at.)