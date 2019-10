Ein Andenken für die Zukunft vergraben

Zeichnungen der Schüler, ein aktueller Plan von Lengnau im Zentrum zwischen Pieterlen und Grenchen, die Botschaften für die erste und zweite Abstimmung für die 3-fach-Turnhalle, vier "Lengnauer Notizen", zwei Tageszeitungen und der Pokal des Gemeinderates an die Bevölkerung, die der Halle zustimmte, wurden in den Behälter für die Grundsteinlegung gelegt.

An der Grundsteinlegung liessen alle Schülerinnen und Schüler von Lengnau Ballone in die Zukunft fliegen. Die Zeitkapsel, von Schülern verschraubt, wird sichtbar unter einer begehbaren Glasplatte eingebaut. Auf dass vielleicht in hoffentlich ferner Zukunft ein Blick in die Vergangenheit möglich wird.