«Genossenschaftlicher Wohnungsbau – Kitt für die Gesellschaft?» lautet der Titel der Auftaktveranstaltung der Grenchner Wohntage 2017. Experten werden in der alten Turnhalle am Mittwoch an einem Podium diese Frage erörtern.

Wir versuchen, die Frage vorerst für Grenchen selber zu beantworten, und sind zu diesem Zweck zu Besuch bei Hugo Pfluger. Der rüstige 84-jährige Rentner wohnt in der «Pro Familia»-Genossenschaftssiedlung am Römerbrunnenweg. Ein ganzer Strassenzug wurde in den 1960er-Jahren von der gleichnamigen Wohnbaugenossenschaft mit mehreren Wohnblocks überbaut. Die Blöcke, in den letzten Jahren samt und sonders frisch renoviert, machen einen einladenden Eindruck, die Umgebung ist einfach, aber gut gepflegt, die Aussicht direkt am Rand der Witi ist an diesem sonnigen Spätherbsttag sogar grandios.

«Eine gute Sache»

Im Treppenhaus hängt ein Schild «Heute Kehrwoche». Es bedeutet, so erklärt Pfluger später, dass jeder Mieter den Treppenabschnitt unterhalb seiner Wohnung zu putzen hat. «Kommen Sie nur rein in die gute Stube», bittet Hugo Pfluger. Willig zeigt er dem Besucher, wie er heute lebt, in der Dreieinhalbzimmerwohnung im ersten Stock. Für 604 Franken monatlich. «Früher war der Mietzins 603 Franken, aber als sie im Keller einen zweiten Tumbler installiert haben, schlug es um einen Franken auf.»