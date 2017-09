Bereits am Samstagmorgen herrschte reges Treiben auf dem Märetplatz. Schon eine halbe Stunde nach offiziellem Beginn des Flohmarkt waren zahlreiche Leute anzutreffen. Rund 120 Stände boten reichliche Kaufmöglichkeiten an; von Barbies und beliebten Brettspielen über legendäre Schallplatten, DVDs oder Kassetten bis hin zu über hundert Jahre alten Trouvaillen und Antiquitäten. Letztere konnte man zum Beispiel bei H.P. Schlup, der in Arch selbst Schrottobjekte zusammenstellt, erwerben: «Ich sammelte schon früh Schrott von Bauernhöfen und Verwandten, das Meiste konnte ich zusammenflicken.»