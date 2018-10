In einem dieser Zeitung zugespielten Informationsschreiben, das die Schulverwaltung im Namen der Stadt an Neuzuzüger-Familien zur Anmeldung zur Schulzahnpflege verschickt, heisst es, dass die Kosten für «die erste individuelle Befundaufnahme zulasten der Eltern» gehen. Diese Auffassung ist laut Einschätzung von Kantonszahnarzt Lando Schlageter nicht korrekt. Laut dem kantonalen Schulzahnpflege-Gesetz, sei auch die Erstuntersuchung durch die Gemeinde zu bezahlen. Den Grenchner Schulzahnärzten rät er, diesbezüglich das Gespräch mit der Stadt zu suchen. Stadtschreiberin Luzia Meister will das Infoblatt überprüfen, geht aber von einem Missverständnis aus. Gesamtschulleiter Hubert Bläsi lässt ausrichten, er sei letzten Freitag von einem Schulzahnarzt kontaktiert worden, im Namen aller Schulzahnärzte. Man habe vereinbart, sich nach den Ferien zu treffen. (at.)