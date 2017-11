Mit einer Medienmitteilung bestätigte die Stadt dies am Mittwochabend nach einer entsprechenden Anfrage dieser Zeitung. Der Umzug sei aus verschiedenen Gründen als nachteilig befunden worden, präzisierte Stadtschreiberin Luzia Meister. So sei einerseits der Platz für die Stapo am neuen Ort zu knapp, anderseits sei auch die betriebliche Situation als unbefriedigend eingeschätzt worden. «Die Stapo hätte sich auf nicht weniger als fünf Stockwerke verteilen müssen», erklärte Meister. Als Mieter wäre man auch von der personellen Entwicklung bei der Kapo zusätzlich eingeschränkt gewesen. «Der gemeinsame Schalter wäre eigentlich der einzige Vorteil gewesen, die Nachteile haben aber für die GRK überwogen», so Meister. Zumal Grenchen über ein eigenes Polizeigebäude mit genügend Platz verfüge.

Stapo-Kommandant Christian Ambühl zeigte sich in einer ersten Reaktion erleichtert. «Ich habe von Anfang an gesagt, dass dort der Platz nicht genügt für beide.» (at.)