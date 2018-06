Die Stadt profitiert jährlich von beträchtlichen Konzessionsgebühren und Gewinnablieferungen der 1995 verselbstständigten städtischen Strom- Wasser und Gasversorgungsfirma SWG. Für das Rechnungsjahr 2017 betragen die Zahlungen beispielsweise 2,5 Mio. Fr.

Doch das genügt der Gemeinderatskommission nicht mehr.

Unter dem Titel «SWG: Eignerstrategie der Stadt Grenchen» präsentierte die GRK dem Gemeinderat eine Vorlage, in der sie die Zustimmung einholen wollte, dass sämtlicher Landbesitz von nicht betriebsnotwendigen Grundstücken entschädigungslos an die Stadt übergeht und die SWG künftig für das betrieblich genutzte Land einen Baurechtszins zu entrichten hat. Sogar Erlöse aus in der Vergangenheit getätigten Landverkäufen sollen nachträglich an die Stadt gezahlt werden. Schliesslich besitzt sie die Firma zu 100 Prozent.