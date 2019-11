Die Sache mit den verschlossenen WCs: Ohne ID oder Bares keine Erlösung

Silvia Sachs hatte letzten Mittwoch ein Erlebnis beim Nordbahnhof, das das Blut der 77-Jährigen in Wallung brachte. Am späteren Nachmittag gegen 16.30 Uhr kam sie von Leuzigen her nach einer Odyssee beim Bahnhof Nord an und musste dringend auf die Toilette. Sie sei komplett durchfroren gewesen von der Bise, wie sie sagt. Doch die Toilette im nördlichen kleinen Gebäude seitens der Gleise, in dem sich auf der Strassenseite ein Kiosk befindet, war verschlossen. An der Tür befindet sich eine Tastatur, auf der man offenbar einen Code eingeben musste. Sie betrat das «Migrolino» im Bahnhofhauptgebäude und fragte dort einen der Angestellten nach dem Code für die Toilette. Worauf dieser ihr sagte, die Türe sei mit einem Schlüssel zu öffnen. Und den erhalte sie nur, wenn sie ihre Identitätskarte hinterlege.

«Die Toilettenanlage gehört der BLS. Diese hat mit uns vereinbart, dass wir dafür sorgen, dass sie geschlossen bleibt.» Früher sei die Anlage offen gewesen. Aber nachdem sie etliche Male demoliert wurde und sich auch Personen stundenlang dort aufgehalten hätten, um ihren wohl eher zwielichtigen oder anrüchigen Verrichtungen nachzugehen, habe sich die BLS für die Schliessung entschlossen. «Sie montierten eine Schliessanlage mit Code, den wir vom Migrolino täglich wechseln mussten. Dem Busbetrieb Grenchen und Umgebung BGU, der mit der BLS eine Vereinbarung getroffen hatte, dass die Chauffeure die Toilette benutzen dürfen, mussten wir dann jeweils eine lange Liste mit den gültigen Codes für jeden Tag schicken – eine umständliche Sache.» Also habe man die einfachere Variante mit dem Schlüssel gewählt. Neben dem Eingang zur Toilette befindet sich auch ein Schlüsselkasten, zu dem die BGU-Chauffeure Zugang haben, erklärt Paris. Sie können bei einer kurzen Pause beim Nordbahnhof dort austreten. Andere Gäste müssen im Migrolino um den Schlüssel bitten.

Schlüsselersatz ist mühsam und teuer

Warum aber der Zwang eines Pfands? «Ich habe nun schon vier Mal den Schlüssel nachmachen müssen, weil ihn die Leute im Stress vergessen, liegen lassen, einstecken oder wegwerfen. Vier Schlüssel sind so abhanden gekommen. Die BLS sieht es auch nicht gerne, wenn zu viele Schlüssel im Umlauf sind», sagt der Filialleiter. Und auf die Frage nach dem gesunden Menschenverstand, weshalb man einer älteren Dame den Gang zur Toilette nicht ausnahmsweise ermöglicht, erklärt Paris: «Wenn ich zugegen gewesen wäre, dann hätte ich der Dame bestimmt die Tür geöffnet, auch ohne Pfand. Aber meine Lernenden haben die Anweisung, den Schlüssel nur gegen Hinterlegung der ID, einer Kreditkarte oder Bargeld herauszugeben. Sie sind ganz einfach nicht befugt, da Ausnahmen zu machen, es liegt nicht in ihrer Kompetenz.»

BLS soll Versprechungen endlich einlösen

Er persönlich wäre froh, die BLS würde das leidige Thema bald einmal angehen, so wie sie einst angekündigt haben, sagt der Franchisepartner. «Es hiess bereits vor Jahren, dass die Gebäude beim Bahnhof saniert oder renoviert werden sollen. Eine neue Toilettenanlage könnte man dann mit einem Automaten ausrüsten, wo man ein Fränkli einwerfen muss, wie das an anderen Orten auch üblich ist. So könnten unsere Kunden endlich wieder ohne grössere Hürden eine saubere und intakte Toilette aufsuchen. Zudem liessen sich auf diese Weise – auch für mich und mein Team – äusserst unangenehme Vorfälle vermeiden.»

Bis es aber so weit ist, dürfte noch eine ganze Weile vergehen. Wer also ein dringendes Bedürfnis hat, muss am Nordbahnhof die ID dabeihaben, auch in Zukunft – oder zum Südbahnhof fahren. Dort stehen zwei Toiletten der SBB zur Verfügung. Sie sind offen, so lange die Züge fahren, von 5 Uhr morgens bis Mitternacht, er-klärt Bahnhofsvorsteher Daniel Hafner.