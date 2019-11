Die Regionalplanung Grenchen-Büren ist endgültig Geschichte – Ende Jahr ist Schluss

Die Repla Grenchen-Büren (GB) wurde 1965 im Hinblick auf die Trasseeplanung der Autobahn N5 gegründet. Dies erforderte eine Zusammenarbeit über die Kantonsgrenzen hinaus. In der Tat gehörte die Repla zu den ersten Organisationen in der Schweiz, die sich in der kantonsübergreifenden Raumplanung engagierten. Der Organisation gehörten zuletzt 9 Gemeinden an, darunter nur 2 aus dem Kanton Solothurn (Grenchen und Bettlach).

Der Verein wird per 31. Dezember 2019 aufgelöst

Tempi passati. Mit der letzten Mitgliederversammlung im Parktheater wurde am Donnerstagabend die Repla offiziell zu Grabe getragen. Der Verein wird per 31. Dezember 2019 aufgelöst. Für die Delegierten galt es noch, die Jahresrechnung 2018 und den voraussichtlichen Rechnungsabschluss 2019 zu genehmigen. Statt eines Referats gabs ein gemeinsames Nachtessen für die Gemeindevertreter.

Die Auflösung der Repla wurde an der Mitgliederversammlung vom 26. April 2018 mit 13 gegen 4 Stimmen bei einer Enthaltung beschlossen. Mit 15 gegen 2 Stimmen wurde zudem beschlossen, das Vereinsvermögen den Mitgliedergemeinden im Verhältnis zur Bevölkerungszahl zurückzuerstatten. Die relevanten Dokumente der Repla sollen dem Stadtarchiv Grenchen übergeben werden.

Kantonal unterschiedliche Entwicklungen

Für Repla-Präsident Konrad Schleiss (FDP-Gemeinderat und Präsident der Bau-, Planungs- und Umweltkommission von Grenchen) ist diese Entwicklung die Folge der kantonal unterschiedlichen Entwicklungen in Solothurn und Bern. «Im Kanton Bern wurden die Strukturen der Regionalkonferenzen mit regional hoheitlichen Aufgaben gefördert, im Kanton Solothurn wurde genau dieser Weg abgelehnt», schreibt Schleiss in seinem letzten Jahresbericht. Die Raumplanung habe sich in den letzten Jahren wieder vermehrt entlang der Kantonsgrenzen bewegt. «Die Situation rund um das Konstrukt Repla hat diese Differenzen aufgezeigt und jetzt auch bereinigt. Das kann man im Nachhinein auch als Verdienst der Repla bezeichnen», erklärt Schleiss nach erfolgter Abschlussversammlung. «Es gibt uns die Möglichkeit, die Frage neu zu stellen, welches Planungsverfahren der Rolle von Grenchen gerecht wird.» Mit der Auflösung der Repla könnten auch deren Konstruktionsmängel zurückgelassen werden, beispielsweise das Übergewicht der kleinen Gemeinden. «Jede Gemeinde hatte gleich viel Stimmkraft, egal ob sie 17 000 Einwohner hatte (wie Grenchen) oder nur 700.»