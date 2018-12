Kurz vor Jahreswechsel sind in Bettlach die gröbsten Arbeiten bei einigen markanten Bauprojekten abgeschlossen: Zum einen wurden im Zuge der Erneuerung der SBB-Brücke über den Giglerbach beim Bahnübergang Bahnhofstrasse–Aareweg seitens der Einwohnergemeinde die Brücke vom Aareweg in den Bahnweg erneuert. Sie ist nun breiter als zuvor und bietet auch längeren Fahrzeugen eine bessere Ein- und Ausfahrt. Noch fehlen zwar die Geländer auf und vor der Brücke. Mobile Bauabschrankungen sorgen aber schon jetzt für die nötige Sicherheit.

Gitterrost und Pferd darauf – ein klassisches «No-Go»

Ebenfalls fertiggestellt ist die Fussgängerbrücke nördlich der Bahnlinie. Manche mögen sich erinnern: Schon zu Amtszeiten von Gemeindepräsident Hans Kübli war die Zufahrt von der Bahnhofstrasse in die Lebernstrasse bei der Firma Hänggi ein immer wiederkehrender Zankapfel. Zuerst wurde die Einfahrt beschränkt, dann ganz gesperrt. Jetzt, im Zuge des Neubaus der SBB-Brücke über den Bach, konnte man endlich Nägel mit Köpfen machen. Man beschloss, statt einer Erneuerung des für den motorisierten Verkehr geeigneten Übergangs, eine schöne und wartungsarme Bogen-Stahl-Brücke mit einem Gitterrostboden zu erstellen – eine ähnliche Brücke hatten die Verantwortlichen in Grenchen gesehen, so der Bauverwalter. Das Projekt wurde aufgelegt, wochenlang.

Es gab keine Einwände, auch im Gemeinderat hatte offenbar niemand Bedenken oder Einwände. Doch kaum war das Teil fertiggestellt, gingen auf der Verwaltung böse Mails ein: Ob denn da niemand an die Rösseler gedacht habe? Ein Pferd gehe nie über eine Unterlage, durch die hindurch es nach unten sehen könne. Da er sich mit Pferden nicht auskenne, habe er das natürlich nicht wissen können, sagt Moser.

Als Zwischenlösung habe man nun Spanplatten auf die Brücke gelegt und mit einem dünnen Belag, einem sogenannten Walzasphalt versehen, damit nun auch Ross und Reiter den Bach ungehindert überqueren können. «Wir werden schauen, wie sich das in der nächsten Zeit entwickelt, ob sich das Provisorium hält und uns eine Lösung überlegen, die dann etwas dauerhafter ist», sagt Titus Moser.