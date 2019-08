Umgeben von wildem Gewächs und unter den Blütenkirschen gelegen – die sich jeweils im Frühling in ihrer vollen rosa Pracht präsentieren – stehen sich unweit des Girardkreisels zwei Bänke in einer kleinen kiesbedeckten Nische gegenüber. Die schattige Oase lädt in der wärmeren Jahreszeit geradezu dazu ein, sich hinzusetzen und ein bisschen zu sinnieren.

Nimmt man sich die Zeit und wendet seinen Blick in Richtung Allee, so sieht man einen steten Fluss an Menschen diese entlangmarschieren. Meist sind es ältere Leute. Von Süden herkommend und ausgerüstet mit grossen leeren Taschen oder einem Einkaufstrolley, bahnen sie sich gemächlich ihren Weg in Richtung Stadtzentrum.