Die Chinderolympiade der SWG hat sich längst zu einer festen Grösse im Grenchner Veranstaltungskalender entwickelt. Im Rahmen des Grenchner Fests 2018 findet die diesjährige Olympiade auf dem SOBA Parkplatz, dem an den Marktplatz angrenzenden Parkfeld auf Höhe des Restaurants Passage statt.

Nach Herzenslust austoben

Geschicklichkeitsspiele, die Schminkstation und natürlich das Herumtollen auf der Hüpfburg sind Teil des Programms. Weil so viel Bewegung hungrig und durstig macht, gibt es für alle Teilnehmenden einen kleinen Imbiss. Ein Besuch an der Chinderolympiade lohnt sich und ist kostenlos, schreiben die Städtischen Werke Grenchen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bei den Spielen gibt es zwei Alterskategorien für Kinder von 2 bis 5 Jahren und von 6 bis 11 Jahren. Als Belohnung und als Andenken an diesen besonderen Tag darf jedes Kind ein kleines Geschenk mit nach Hause nehmen. (mgt)

Samstag, 1. September, 11.00 – 16.00 Uhr, SOBA Parkplatz Grenchen