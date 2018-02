Am Fototermin tragen Gina und Lucia Bortot die Wettkampfkleidung für die Kategorie Kumite (Kampf): lange, weisse Sportkimonos. Bei Gina ist der Gürtel blau, bei Lucia rot. Beide Farben haben mit dem Grad ihres sportlichen Könnens nichts zu tun (Lucia hat den dritten braunen Gürtel; Gina den schwarzen Gürtel erster Ordnung von zehn möglichen Stufen). «Beim Wettkampf trägt immer eine Teilnehmerin rot und die andere blau. So wird sichergestellt, dass die Kampfrichter die Kontrahentinnen nicht verwechseln», erklärt Lucia.

Auf die Bitte einer kurzen Vorführung der Disziplin Kata, blicken die Schwestern überrascht an sich herunter und sagen: «Dafür sind wir nicht richtig angezogen.» Diese Wettkampfdisziplin wird mit einer anderen Ausrüstung (kürzere Kleidung, keine Schutzpolster an Händen und Füssen) ausgetragen. Doch dann, nach Absprache einer Choreografie, kommen sie der Bitte nach. Unabhängig von der Kleidung ist ein Unterschied der zwei Disziplinen sofort jedem klar: beim Kata schreien die Kontrahentinnen an vorgegebenen Stellen, beim Kumite kämpfen sie schweigend bis zum Punkte-Schlag. Beide Mädchen haben lange Haare, in einen Zopf geflochten. Wären kurze Haare nicht praktischer? Bei dieser Frage von Laienseite lachen die Sportlerinnen. Dann erklären sie: «Die meisten Frauen, die Karate machen, haben lange Haare, und zwar so lange, dass diese sich gut zusammenbinden lassen. Das ist irgendwie Tradition. Wie die Haare zusammengebunden werden, ist bei Wettkämpfen reglementiert. So ist zum Beispiel die Anzahl der Gummibänder die verwendet werden dürfen limitiert.»