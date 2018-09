Die 1912 von Walter Vogt (1883-1957) gegründete Uhrenmarke Fortis hat einige Pioniertaten in der Uhrenentwicklung in ihrem Palmarès vorzuweisen, beispielsweise in der Verbreitung des automatischen Aufzugs, wo die Serienproduktion für den englischen Erfinder Harwood bereits 1926 aufgenommen wurde. Bekannt war Fortis immer für ihre sportlichen Uhren, die sowohl als Taucher- als auch als Fliegeruhren spezialisierte Dienste verrichteten. Unter anderem wurde schon 1969 die erste Kunststoffuhr produziert, als Taucheruhr konzipiert und bis 200 m Tiefe wasserdicht. 1998 wurde der Fortis-Chronograph mit Alarmfunktion patentiert. 1994 stiess man sogar in den Weltraum vor und kann sich seither des Umstands rühmen, die einzige Automatikuhr zu liefern, welche im Weltraum getragen wird – von russischen Kosmonauten. (at.)