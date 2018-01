Die Fasnacht verbindet

Obernarr Diego Kummer, Vize Patrick Meier und ihre Mitstreiter liessen sich für die Auszeichnung nicht lumpen, händigten dem Geehrten eine 3D-Plakette aus und setzten ihn auf einen im Internet ersteigerten bombastischen Thron, auf welchem einst (2004) Miss Schweiz Fiona Hefti ihre Regentschaft antrat. Ein sichtlich gerührter Ehren-Obernarr bedankte sich für einmal prosaisch, indem er ein Hohelied auf die Fasnacht als kulturellen Pfeiler, der Generationen und soziale Schichten verbindet, anstimmte.

Die übrigen statuarischen Geschäfte wurden in einer dem Anlass würdigen Rahmen und angesichts der chargierten Traktandenliste in erstaunlich kurzer Frist abgehandelt. Der Obernarr blickte kurz auf die vergangene, wilde Fasnacht zurück, um den Fokus sogleich auf die kommenden närrischen Tage zu richten, in welchen man bekanntlich gehörig durchstarten will.

Säckelmeister Kilian Messerli verklickerte den Anwesenden eine leicht rote Abrechnung und ermahnte den Vorstand in formvollendeten Versen zu grösserer Budgetdisziplin. Um den Nachwuchs muss man sich kaum Sorgen machen. Vier Närrinnen und Narren wurden in die Zunft aufgenommen, vier weitere nach einem kreativ-eigenwilligen Vortrag des Grenchnerliedes in den Novizenstand erhoben.

Nach der Versammlung begaben sich einige Faschings-Protagonisten auf den Rundgang zu den weiteren Zünften. Der frischgekürte Ehren-Obernarr sollte schliesslich auch dort präsentiert werden.