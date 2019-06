1500km, sieben Pässe

Grenchen war Etappenziel am zweitletzten Tag der Rallye, welche am 14. Juni in Reinach (BL) gestartet ist und die nach 1500 km und sieben Pässen heute in Zug zu Ende geht. Ziel ist laut Palmer, der Schweiz zu zeigen, dass die Energiewende nicht zuletzt dank Elektromobilität möglich sei. Dies dank alltagstauglichen Fahrzeugen mit mehreren hundert km Reichweite. Manche Teilnehmer produzieren zudem den für die Tour benötigten Strom mit eigenen Photovoltaikanlagen. «Wir tragen unseren Teil zur Energiestrategie 2050 bei», meinte Palmer.

Bei der Zielankunft wurden die Fahrer zu ihren Fahrzeugen interviewt und die Vorzüge der verschiedenen Modelle gepriesen. Bedeutende Hersteller wie Renault, Nissan, BMW, GM oder Tesla waren mit mehreren Modellen vertreten. Wer «Saft» für seine Batterien benötigte, dem stellte die SWG Ladetationen zur Verfügung.

Nach der Begrüssung in der «Technologiestadt im Grünen» durch Stadtpräsident François Scheidegger hiess die kantonale Volkswirtschaftsdirektorin Brigit Wyss die Tour im Kanton Solothurn willkommen. Sie unterstrich, dass der Kanton zwar bei der Solarenergie ein «Hot Spot» sei, räumte aber ein, dass bezüglich Elektromobilität noch grosser Nachholbedarf bestehe. Nur 520 (0,3 Prozent) der 180 000 im Kanton Solothurn eingelösten Fahrzeuge fahren elektrisch. Der Kanton unterstütze deshalb Anstrengungen für einen ökologischen Umbau der Motorfahrzeugsteuer.