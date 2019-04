In Grenchen kursierten noch letzte Woche Gerüchte, wonach die Dermatologie-Abteilung der Pallas Klinik nach Solothurn verlegt werden soll. Befürchtungen wurden laut, dass die Klinik den Standort Grenchen in absehbarer Zeit ganz verlassen wird. In Olten, dem Hauptsitz der Pallas Kliniken, wollte der zuständige Marketing-Verantwortliche Stefan Brunner zum damaligen Zeitpunkt nichts sagen, stellte aber eine Medienmitteilung für die nächsten Tage in Aussicht.

Inzwischen hat diese Zeitung aus zuverlässiger Quelle erfahren, dass Christina B. Wagner, medizinische Standortleiterin Dermatologie Grenchen und Fachärztin FMH für Dermatologie und Venerologie offenbar gekündigt hat.

Laut der einen von zwei Medienmitteilungen bezieht das Pallas Zentrum in Solothurn an der Dornacherstrasse beim Bahnhof einen neuen Standort. Der Standort an der Westbahnhofstrasse 1 wird aufgegeben. «Mit der direkten Lage am Bahnhof Solothurn eröffnet die Klinikgruppe ein Kompetenzzentrum, welches in Zukunft auch Behandlungen im Bereich Dermatologie, Venenheilkunde und ästhetischer Medizin anbieten wird.»

Aufteilung nach Fachgebiet

Die zweite Medienmitteilung betrifft konkret den Standort Grenchen: «Das Pallas Zentrum in Grenchen wird kommenden Spätsommer das Angebot im Bereich der Augenheilkunde weiter verstärken. Die beiden Fachrichtungen Dermatologie und Venenheilkunde werden künftig am neu geplanten Standort in Solothurn ausgebaut.»

In spezialisierten Zentren würden mehrere Fachärzte aus einem Fachgebiet die medizinische Leistung gewährleisten. Dadurch könne die medizinische Leistung ganzjährig – ohne Schliesszeiten aufgrund von Urlaub oder Krankheit – sichergestellt werden. «Entsprechend vergrössert das Pallas Zentrum in Grenchen ab kommenden Spätsommer den Bereich Augenheilkunde und Augenlaser», die Behandlungen der Dermatologie und Venenheilkunde biete die Klinikgruppe zukünftig aber am Standort in Solothurn an. (rrg)