Die Bettlacher Kinder erhalten einen Spielplatz

Am Montagabend erfolgte im Beisein zahlreicher Gäste jeglichen Alters der erste Spatenstich zum Spielplatz Bettlach. Ein gleichnamiger Verein hat sich intensiv für die Realisierung des Vorhabens stark gemacht, das mit dem entsprechenden Beschluss der letzten Gemeindeversammlung jetzt möglich wurde.

Der Spielplatz kommt mitten im Dorf zu stehen, auf die «alte Rossweid», was schon mal günstig ist für die erste öffentliche Spielanlage Bettlachs, die nicht zu einem Schulhaus gehört. Das Grundstück befindet sich unmittelbar westlich vom Werkhof auf einer gemeindeeigenen Wiese in der Zone für öffentliche Bauten. Verschiedene attraktive Spielstationen sind vorgesehen: ein Baumhaus, ein Spielkanal mit Wasser, eine Anlage zum herumklettern und ein mit Sonnensegel gedeckter Platz. Dazu kommen verschiedene Begrünungen und ein Gerätehaus, das vom Verein noch beigesteuert wird. Die diversen Bäume, die auf dem Gelände stehen, sollen stehenbleiben und werden zum Teil in die Anlage integriert.

Verein sammelte 70 000 Franken

Der Verein mit über 60 Mitgliedern hat auch 70 000 Franken zum Bau des Spielplatzes beigesteuert, weitere 10 000 Fr. sprach der Max Müller Fonds. Ziel sei, dass der Spielplatz bis im Herbst fertiggestellt ist, sagte Gabriela Mathys vom Spielplatzverein anlässlich des Spatenstichs an dem nebst Gemeindepräsidentin Barbara Leibundgut der Vereinsvorstand, die Mitglieder der Spezialbaukommission und Vertreter der beteiligten Unternehmen (darunter auch der Forstdienst) teilnahmen sowie diverse Kinder von Vereinsmitgliedern.