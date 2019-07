Die alte Bruchsteinmauer wurde von aussen mit einem Armierungsnetz und Spritzbeton verstärkt. In den festen Fels hinter der Strasse wurde einige Notanker gesetzt, die ein weiteres Abrutschen der Strasse verhindern sollten. Diese Arbeiten gehörten zur Notsicherung, aber trotz allem ist die Strasse oberhalb der Schadstelle doch noch weiter abgesackt, im Strassenbelag sind deutliche Risse zu sehen und gegen die Aussenmauer hin beträgt die Absenkung mehrere Zentimeter. Das sei weiter nicht schlimm, sagt Heyne. Denn die Permanent-Anker werden erst jetzt in den Fels gesetzt.

Auf den rund 20 Metern sind dies 26 Stück, im oberen Teil 15 Stück je 10 Meter lang, im unteren Bereich der Aussenmauer 11 Stück, je acht Meter lang, mit 28 Millimetern Durchmesser. Mit diesen Ankern wird die jetzt verstärkte Aussenmauer zum festen Fels auf der Bergseite gezogen und so das Strassenfundament verdichtet und gesichert. Ein Abrutschen ist dann nicht mehr möglich.

Sofern nichts dazwischen kommt, will man die Strasse am 26. Juli wieder für den Verkehr freigeben, wahrscheinlich im Baustellenbereich einspurig. Aber eine Garantie darauf könne man nicht geben, so der Fachmann. «Eine Woche plus müssen wir einrechnen.»